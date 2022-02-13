8點檔演員陳彥廷迎娶小16歲的甜美嫩妻呂璦唯。（陳俊吉攝）

8點檔演員陳彥廷迎娶小16歲的甜美嫩妻呂璦唯。（陳俊吉攝）

陳彥廷迎娶小16歲的甜美嫩妻呂璦唯。（陳俊吉攝）

「87樂團」的艾成與王瞳擔任婚禮演唱嘉賓。（陳俊吉攝）

紅毛與賴芊合擔任婚宴主持人。（陳俊吉攝）

黃少谷帶著嬌妻一起出席婚禮。（陳俊吉攝）

Gino出席婚禮。（陳俊吉攝）

38歲的民視8點檔演員陳彥廷今（13日）迎娶小16歲的甜美嫩妻呂璦唯，陳彥廷表示，其實去年4月兩人已登記結婚，但礙於疫情，婚宴遲遲無法舉辦，所幸疫情稍緩終於可以籌備；曾演出《大時代》的他，人緣極好，包括陶傳正、王瞳和老公艾成、紅毛、賴芊合、謝京穎、唐豐、李又汝、張家瑋、黃少谷、Gino、吳鈺萱、蔡承翰、等藝人好友都前來祝福，席開40桌的婚禮現場星光熠熠。

擔任婚禮演唱嘉賓「87樂團」的艾成與王瞳表示，《大時代》中陳彥廷飾演王瞳的哥哥伍家輝，兩人有革命情感，很開心能夠來獻唱祝福歌曲。王瞳透露過年回台南老家，有被90歲的爺爺催婚，她說爺爺早就準備好婚禮紅包，一直等著他們舉行婚禮，好把紅包交給他們，現在就等疫情趨緩，艾成馬來西亞的爸媽能夠一起來參與。

陳彥廷與璦唯相識於2年多前的民視《大時代》殺青宴上，當時還沒有藝人身分的璦唯是該劇髮型助理，由於《大時代》對新人來說格外有意義，陳彥廷特別驚喜安排合作該劇的歌手演員黃少谷在婚禮上獻唱該劇主題曲〈咱的故事〉，並請藝人紅毛與賴芊合擔任婚宴主持人，「87樂團」艾成、王瞳、大雄、樂咖現場演唱給予祝福。

璦唯受訪時大誇陳彥廷脾氣超好、很上進、特別寵愛她，透露老公只要30分鐘找不到她就會打到公司去找人，還會上下班接送，「我住樹林在台北上班，他住基隆，他還是堅持接送我上下班！」陳彥廷甜蜜解釋：「我怕我不載，妳就會被別人載走了！」

陳彥廷也透露會為了老婆搬到樹林，因為璦唯家只有兩個女兒，他搬過去可以多照顧，讓岳父、丈母娘感覺多一個兒子。至於備孕，22歲的璦唯認為可以先過1年的夫妻生活，「願意這麼早生，是因為他是值得託付的人。」