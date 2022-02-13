俄羅斯15歲花滑小天后瓦莉娃(Kamila Valieva)近期受禁藥風波纏身，8日藥物檢測結果證實呈陽性，恐怕使得俄國痛失原本在花式滑冰團體賽項目入袋的金牌殊榮。事件延燒至今，排山倒海的撻伐聲指向了瓦莉娃的教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze），這位培育不少歷屆金牌青年選手，圖貝瑞茲可以說是俄羅斯稱霸花滑場上的最佳幕後推手。

Kamila Valieva has made #Olympics history by landing two quadruple jumps. Valieva and the rest of Russia's “Quad Squad” all work with the same coach: Eteri Tutberidze.



But the coach’s training methods have been under a microscope for years. 👇https://t.co/MSHNwAxOWd — Sports Insider (@SportsInsider) February 8, 2022

這位外表高冷、氣勢凌人的「冰雪女王」圖貝瑞茲，投身教練生涯已達8年，期間替俄羅斯坐穩花式滑冰項目的寶座。「美聯社」（AP）報導指出，傳有消息人士質疑，為何在冰雪女王底下接受魔鬼訓練的青年選手運動生涯會如此曇花一現呢?

2014年，昔日滑冰選手利普尼茨卡婭(Yulia Lipnitskaya)在索契冬奧為俄羅斯贏得團體賽金牌，成為歷史上第二年輕的金牌得主。不過她在19歲時宣布退役，並透露自己曾罹患厭食症；2018年，扎吉托娃(Alina Zagitova)在平昌冬奧打破同袍梅德韋傑娃 (Evgenia Medvedeva)刷新女單花滑世界紀錄。而梅德韋傑娃後來因傷離開了冰雪女王的訓練營，前往加拿大展開新訓練，並表示:「自己比較想要一位像朋友般的教練。」扎吉托娃則於2019年比賽中失利，輸給比自己還要年輕的選手，她承認面臨低潮，此後便專注投身演藝事業，再也沒參加比賽。

圖貝瑞茲出生於莫斯科，也是前花式滑冰選手。以嚴厲、緊湊的教學風格為名，培育非常多俄羅斯年輕女子金牌選手。然而，如此教學風格全與過往經歷有關。1995年，她在美國經歷了恐怖攻擊，親眼目睹地上無數被炸爛的屍體、血流成河的景象，在心中埋下龐大的陰影。她在2018年一次採訪中提到:「走向成功的道路上，艱苦是必須承受的。」

昨(12)她首度打破沉默回應媒體:「我們百分之百確定瓦莉娃是無辜的，絕對沒有服藥。」