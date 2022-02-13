女網友在網路上分享自己的另一半為越南移工，並PO出幸福的一家三口合照。（翻攝自Dcard）

「我男友是越南人」一名女網友在網路上分享，稱自己與越南籍的男友交往並產子，但交往至今周遭友人全都看衰戀情，讓她忍不住發文，不僅替男友平反，也告訴大家她很幸福。文章曝光在網路上，引起大批網友討論。

這名女網友在論壇《Dcard》心情板發文分享，稱自己與越南移工相識相戀並產下一個可愛的寶寶，而周邊親友聽到她的男友是越南人，第一反應都是「妳怎麼這麼笨」、「他不好啦」、「他只是在利用妳拿身分證」、「他愛妳的錢而已」，多數人的態度均是看衰這段關係。

原PO表示，男友發現她懷孕時二話不說扛起責任，產後也讓她待在家顧小孩，自己則努力工作賺錢養家，並非外界刻板印象中，外籍移工只要搞大女生肚子就會落跑。原PO無奈吐露，許多移工每月收入比台人還多，也比台人更努力加班工作，實在不理解社會大眾憑什麼看不起移工。

事後原PO也更新文章表示，尚未與男友結婚是因疫情緣故，再加上男友需要返回越南辦理身分證與相關程序，才一再推遲。並在文末曬出一張一家三口的溫馨和照，看起來相當幸福。

文章曝光後，迅速引起網友熱議，不少網友在留言區刷一排祝福，「台灣人種族歧視的問題真的需要被正視祝你們一家三口幸福！」、「加油！不要讓別人影響了自己噢，自己喜歡就好了！」、「只要真心相愛，就是可貴的愛情」、「祝福你們，另外小寶寶感覺好可愛唷」；也有網友分享，身旁的友人因為工作認識越南人，兩人後來也結婚生子，而友人要結婚時為了免去親友閒言閒語，還發文要某些人閉嘴。