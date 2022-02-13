74歲的陳坤生（左）以甜八寶米糕作法製作米糕龜，兒子陳柏全（右）傳承好手藝，一家三代每年元宵節前合力為在地宮廟製作米糕龜。（謝瓊雲攝）

米糕龜製作純手工，過程費時耗工，重達100斤以上的米糕龜都得花費至少4小時才能完工。（謝瓊雲攝）

元宵節前夕宮廟乞龜 彰化北斗160斤米糕龜現身

每年元宵節前夕許多道教廟宇都會舉辦「乞龜」、「卜龜」活動，北斗鎮外燴業者陳柏全就受北斗張府天師公壇、二水安德宮等宮廟委託，用掉2000斤糯米製作120多隻米糕龜，最大一隻的重達160斤，14日一早就會送至廟中供奉。

米糕龜採用長糯米製作，需先浸泡3小時再蒸熟，出蒸籠後靜置1小時收乾再拌入糖水攪拌讓米心充分吸收後，才能放到訂製的木板上塑型，最後再刷上薄薄一點油後畫出龜殼紋路、龜爪等，即可放上葡萄乾、巧克力金幣與元寶等裝飾。

47歲的陳柏全上高中後就跟著做外燴的父親陳坤生學廚藝，每年元宵節都是全家最忙碌的時候，陳坤昇以台菜甜八寶米糕的作法製作米糕龜，每百斤糯米得拌入30、40斤糖水，做出來的米糕龜口感香甜Q彈，冬季常溫可放置3天。

陳柏全表示，米糕龜製成純手工十分費時耗工，百斤以上都要耗時4小時才算大功告成，覆蓋一層保鮮膜後，需貼紅紙寫上宮廟宇還願者名稱，委託人還拿了8張千元新鈔囑託代為貼在龜殼上，14日一早送進廟中供奉。

陳柏全說，北斗天師公壇元宵前夕拜米糕龜文化由來已久，20年前父親還曾受託製作重達600斤米糕龜，以每斤90元計算、要價5萬4千元，全家人為此忙通霄未闔眼；近年少子化、米糕龜又屬甜食，訂製尺寸日益縮小，但上百斤的仍得耗費4小時才能完成，已經愈來愈少人會製作。

米糕龜象徵福氣好運長壽，最小隻的有8斤重，將開放信眾擲筊獲允杯後帶回品嘗，來年還願時信眾通常都會要求「加倍奉還」感謝庇佑，因此才會愈做愈大。

北斗張府天師公壇創建於1718年，是全台最早主祀張天師的開基廟，每年農曆正月十四、元宵節前夕慶祝誕辰，都會辦法會科儀盛大迎請米糕龜入廟供奉，還有踩街活動，熱鬧滾滾。