陳亞蘭（右四）與《嘉慶君遊臺灣》主要演員到高雄夢時代辦見面會。（欣湉國際提供）

歌仔戲天王小生陳亞蘭為宣傳台視《嘉慶君遊臺灣》，化身「嘉慶君」微服出巡全台走透透，13日一早9點就先到高雄瑞興市場發放春聯，市場菜販看到本人驚喜現身，如看到偶像般興奮，她下午則到高雄夢時代廣場舉辦見面會，陪粉絲提前度過情人節。

陳亞蘭也與粉絲比拼她和金曲歌后曹雅雯對唱的《嘉慶君》片尾曲〈遊臺灣〉，將蚵仔麵線、烘番薯、臭豆腐、珍奶等30個台灣各地美食以RAP方式歌頌，象徵著嘉慶君來到台灣看到物產豐饒的寫照。她與曹雅雯在該首歌中挑戰30秒內唱111字，平均1秒鐘要唱3個字，讓她舌頭差點打結直喊：「演藝生涯最大挑戰！」

陳亞蘭堪稱帝王式寵妃，在粉專自稱「吾皇」，甜喊粉絲是嬪妃，粉絲如她的後宮佳麗，天天等她翻牌。她每天都在粉專出巡，不時留言當下想對粉絲們訴說的心情，讓佳麗們個個被撩得花枝亂顫，她還不忘對粉絲說：「今天想我的嬪妃請留言！」還下旨出任務考驗粉絲對她的愛。13日在見面會上，不少粉絲對她示愛，喊話想當她的皇后，讓她霸氣直喊：「愛我就要大方告訴身旁所有人！」

此外，見會面會有粉絲送上高雄時下特產水果，水果盤有高雄燕巢牛奶蜜棗、旗山香蕉、大樹金鑽鳳梨。其中棗子象徵著幸福團圓，有如劇中她飾演嘉慶君跨海尋母，竟然在短時間內認了葉麗娜、廖麗君兩個義母的團圓之感。陳亞蘭不忘喊她們兩位「阿娘」，還要她的粉絲們愛屋及烏，要對她的兩位阿娘請安。台視六十週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》將於2月24日晚間八點台視播出。