郁方飾甄心。（華視提供）

張本渝飾演黃美惠。（華視提供）

由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的熟齡愛情台語劇集《婚姻結業式》宣布定檔3月13日晚間9點在華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出，即將在白色情人節前夕與觀眾見面。主要演員們也分享自己的難忘情人節禮物。

適逢浪漫情人節，謝祖武笑說：「有一年太太送我皮夾當情人節禮物，到現在都還繼續用它，但皮夾內的『東西』，我都會全數交給我太太保管運用，我想這應該算是我體貼太太的表現吧。」郁方則提到曾經有一年的情人節，自己做了許多「優惠券」包括按摩優惠券、一日奴隸券等要給老公使用，但郁方笑說「不過老公從來沒用過就是了！」郁方還說：「因為我家老公生意人，覺得花保鮮期不長，所以不喜歡送花，但因為我喜歡花，所以有一年送了一大把玫瑰花給我，讓我覺得格外浪漫。」

夏如芝也說：「之前情人節的時候，會特別安排很棒的飯店，都會跟老公張捷一起去度過兩人世界，不過現在婚後有小孩了，要先跟婆婆請個假，兩個人出去吃飯看電影或是簡簡單單地逛個街。」務實男人代表梁赫群無奈表示：「因為工作的關係，情人節沒有特別的計畫，而且我太太已經另外有了小情人，也就是我兒子，所以現在大部分的節日，我太太都是陪著兒子度過。」

演員們也很期待《婚姻結業式》上檔，謝祖武透露戲中和夏如芝飾演一對夫妻，在同學聚會中遇到高中曾交往的對象—張本渝，開始讓彼此思考這段婚姻該走向哪裡，謝祖武就說：「觀眾對於我這次飾演的角色，應該會又愛又恨，而且評價兩極，也相當期待播出後觀眾的反應。」郁方也補充說道：「覺得謝祖武在這部戲裡面將過去50年人生經歷淬煉到極致，發揮到淋漓盡致，值得好好欣賞他的演技。」

《婚姻結業式》講述中年男女的感情問題，故事的核心人物從高中一路相識，到了中年時期重新審視自己的生活與情感關係，在戲中飾演何如芸青梅竹馬的馬力歐就說：「從來沒有演過這麼深情款款的癡情男 而這次搭配的又是美豔熟女何如芸 這次一定讓觀眾有不同的感受！」何如芸也透露因為劇中人物是從學生時期就認識的，而學生時期的感情是最令人難忘的，等到再度重逢的時候，那個火花一定是非常強烈，當他們回想年輕時的自己跟現在的生活，很多糾結的點就會顯得更不一樣。最後張本渝想跟觀眾說：「在感情裡常常不是只有黑白，還有很多的灰色地帶，如果你也有灰色地帶的困擾或不知所措，看看《婚姻結業式》或許我們能引發你不一樣的觀點。」