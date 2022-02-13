俄羅斯國防部聲稱，遠東千島群島附近海域發生一起俄美之間的反潛互動，「在俄國海軍採取適當行動後，一艘美國海軍維吉尼亞級潛艇週六俄羅斯領海」，不過美國海軍立即出言否認，表示沒有發生類似事件。

軍事時報(Military Times)報導，俄羅斯外交部表示，俄國海軍在上周六於千島群島南邊的得撫島(俄國稱為烏魯普島Urup)附近海域，發現一艘美國潛艦，該區域屬於俄羅斯領海，美軍有侵犯領海之嫌，所以俄外交部召見美國大使館的武官。

該部表示，是在莫斯科時間周六上午10時40分左右，當時俄羅斯海軍也在該區域進行軍事演習，美軍潛艦顯為刺探情報而來。在發現潛艦後，俄國水面艦利用水下聲納與通信系統試圖與進行通信，其間採用俄文和英文。其內文是「貴艦現在在俄羅斯領海！請馬上浮出水面！」

俄羅斯外交部新聞稿稱，美國潛艦在收聽到俄羅斯的警告後，使用了自走式目標分裂模仿器(self-propelled target-splitting)，並以最快的速度離開了俄羅斯領海。

對此，美國海軍官員斷然否認這些說法。印太司令部發言人凱爾‧雷恩斯(Kyle Raines)在一份聲明中說：「俄羅斯聲稱我們的潛艦在其領海開展行動，此說法並不正確。….我不說明美軍潛艇的確切位置，但我方艦艇都是在國際水域安全航行和作業。」

當被問及美俄兩方的艦船在國際水域是否有接觸，雷恩斯說「根本沒有遭遇。」

根據俄國國防部的說法，發現美軍潛艦的是俄羅斯太平洋艦隊「沙波什尼科夫元帥號」驅逐艦(BPK 543, Marshal Shaposhnikov Destroyer)，該艦全長163公尺，排水量7800噸，是前蘇聯時期留下的中大型軍艦。