近期網上流傳一部影片，畫面中為北部某間高中的學生站在國父銅像上大跳抖音舞，這位學生隨著音樂扭腰擺臀，直到其他同學叫他下來才結束這場鬧劇，引來大批網友們討論並感嘆「驗證了抖音一響，父母白養」、「教育失敗了，教出了隻猴子」。

一名高中生在國父銅像嗨跳抖音舞。（圖/翻攝自爆料公社二社）

「現在的孩子很優秀」，一名Lee姓網友在「爆料公社二社」PO上一則9秒抖音影片，透過影片可見，拍攝地點為北部某間高中，而一名男高中生站在國父孫中山的銅像上大跳抖音舞，這位學生跟著音樂擺扭腰擺臀，兩腳也隨著音樂律動互相交換，臉上掛上燦爛的笑容，頭也不時左右來回看，沉溺於當下氣氛，完全不受路過的其他同學影響，忘情嗨跳9秒左右，最後影片有同學說到「X的，你趕快下來」，這位學生才從國父銅像上跳下來，結束這場鬧劇。

一名高中生在國父銅像嗨跳抖音舞，直到同學喊他下來，這位學生才結束這場鬧劇。（圖/翻攝自爆料公社二社）

網友看到影片留言說「驗證了抖音一響，父母白養」、「真下幹」、「沒有跌下去 失敗」、「屁孩」、「林北目晭祝麥，看不出優秀在哪？」、「原來現在學校都在教育白癡」、「為了拍抖陰.感覺智商都變低了...」、「XX欸 這下大過跑不掉了」、「教育失敗了，教出了隻猴子」、「怎麼不是想像中的摔下來了呢」。

高中生在國父銅像上大跳抖音舞，引起大批網友討論。（圖/翻攝自爆料公社二社）

高中生在國父銅像上大跳抖音舞，引起大批網友討論。（圖/翻攝自爆料公社二社）