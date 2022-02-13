品冠攜全家一同觀賞經典音樂劇《貓》。（寬宏藝術提供）

音樂劇《貓》今在台北小巨蛋開演，特別邀請到周蕙、李杏、鐘政均、謝佳見、品冠、北村豐晴、王真琳、張睿家、張立昂、吳季璇、陳明珠、李明川等藝人一同朝聖。當中資深《貓》迷周蕙已是第3刷，她分享自己最喜歡劇中的「鐵道貓」跟「長老貓」，以及經典曲目〈Memory〉。

周蕙說第1次看《貓》時，有如進到奇幻世界般驚喜，像貓會下台從觀眾身邊走過，讓觀眾有身歷其境的感覺，笑說真的超想伸手摸一把，還說：「我以前是舞台劇出生，現在當歌手，韋伯（英國音樂劇天王）的作品都不會錯過。」她很佩服劇中集體大合唱的澎派與熱情，尤其合聲分部最是精彩。品冠則是第1次看《貓》，之前好幾次的演出都錯過，所以今天特別帶著老婆跟小孩一同觀賞，更說蠻可惜小孩沒看過自己演出的音樂劇。

李杏也是《貓》的資深劇迷，音樂劇看了至少5次，錄影版更是看了無數次，談及最喜歡的橋段，她興奮直說：「我真的超多畫面都很有印象，簡直如數家珍，像我很喜歡剛開場時在一片漆黑當中隨著音樂堆疊慢慢出現一堆貓眼，轉眼畫面一亮精美舞台佈景即在眼前的瞬間，永遠看不膩。」