「2022花在彰化」13日下午閉幕，今年在地方各界齊心打造之下，園區各主題美輪美奐，成為春遊賞花避疫首選，13天以來參觀人潮突破70萬人次。（謝瓊雲攝）

「2022花在彰化」13日下午閉幕，今年在地方各界齊心打造之下，園區各主題美輪美奐，成為春遊賞花避疫首選，13天以來參觀人潮突破70萬人次。（謝瓊雲攝）

「2022花在彰化」13日下午閉幕，今年在地方各界齊心打造之下，園區各主題美輪美奐，成為春遊賞花避疫首選，13天以來參觀人潮突破70萬人次。（謝瓊雲攝）

「2022花在彰化」13日下午閉幕，彰化縣長王惠美親自抽出1台Gogoro，與120份彰化農特產好禮，贈送給前來共襄盛舉的幸運得主。王惠美表示，花在彰化13天來突破70萬人次，堪稱春節旅遊首選，感謝在地各級機關合作支持，讓全國民眾看見彰化縣花卉、園藝之美，大家相約明年再見。

王惠美表示，彰化可說是花卉的故鄉，全國每3朵花就有1朵產地來自彰化，彰化田尾、永靖、溪州、北斗等鄉鎮是花卉生產重鎮，去年因開展第二天疫情爆發，人數急遽下降、僅25萬人次，幸好今年疫情趨緩。今年10月將在溪州公園還會舉辦「2022中台灣農業博覽會」暨「2022盆栽及雅石展」暨「2022園藝資材展」聯合展售會，好吃、好看、好玩都在彰化，歡迎大家再來遊玩踏青。

王惠美說，「花在彰化，好禮一把抓」振興加碼活動，累積登錄消費金額已滿60億元，4月、7月還有兩次抽獎機會，第二次抽獎還會再加碼1間青年住宅，歡迎全國民眾把錢「花」在彰化，好禮一把抓，一起來拚經濟，共創美好彰化。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，非常感謝王惠美縣長帶領縣府團隊舉辦「2022花在彰化，樂遊農園」，讓26鄉鎮的青農、農友們，有發揮展示的舞台，近年縣府大力協助推廣智慧農業，科技化讓彰化農業發展如虎添翼。