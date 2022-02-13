福爾摩沙台新夢想家13日於主場洲際迷你蛋迎戰高雄鋼鐵人，本周夢想家球團與台新證券合作推出主題周活動，也推出多款新商品，其中以Formosa Sexy的限量扭蛋鑰匙圈最為熱銷，扭蛋區域兩日共計扭出近2000枚！

本場賽事夢想家每位上場球員皆有得分進帳，其中吉爾貝克（Brandon Gilbeck）拿下全場最高的18分，更帶有20籃板、3阻攻，成功捍衛禁區，成為獲勝的致勝功臣之一；忻沃克也於決勝節獨拿9分，其中更有一球關鍵的進算加罰，幫助球隊逆轉比分，最終夢想家在全隊的合力配合之下，就以74比68擊敗鋼鐵人，也收下對戰3連勝！

開局夢想家遭對手打出2比8，但隨後回神送還一波8比1，而後雙方互相拉鋸，首節戰成平手。次節，夢想家簡浩與忻沃克各貢獻一記三分球，半場結束領先對手6分；易籃後，夢想家失去準心，也出現多次失誤，遭對手超前比分。決勝節，吉爾貝克以一記補灌點燃反撲氣勢，忻沃克也強攻禁區上籃完成三分打超前比分，而後更靠著團隊間的精彩配合增添保險分，終場夢想家就以74比68獲勝，本周賽事取得1勝1敗。

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今天團隊表現依舊不如預期，「我認為長達近一個月的休息真的破壞了我們的節奏，不過還是很開心在今天第四節大家依舊沒有放棄，仍展現強勢的拚勁，讓我們能夠守住勝利。」

今日攻下全場最高的吉爾貝克也提到，「雖然今天整體狀況仍未調整到最好，不過今天大家球的流動較昨天好，很開心在大家的配合之下能夠有效的協助球隊，也提升了我自己的信心。」今日決勝節跳出的忻沃克表示，球隊中有許多優秀的球員，相信在配合的更融洽之後，攻防兩端一定能夠更加升級，「我們的目標絕對不是只有例行賽，是最後的總冠軍！」

本周球團推出台新證券主題周，為職籃首次跨證券領域結合賽事活動，以輕鬆的遊戲互動方式幫助球迷建立更多元的金融知識，賽事兩日中場遊戲中，球團也送出由台新證券贊助的台新銀行刷卡金，以及台新Point與夢想家聯名商品，總價值超過上萬元！台新夢想家目前戰績7勝4敗，下場賽事將於18日再度回到主場迎戰新北國王。