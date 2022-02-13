2022年桃園市長選戰民進黨、國民黨由誰出戰？資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨若推出駐美代表蕭美琴空降出戰，代表蔡英文非贏不可的決心；而國民黨人選中，魯明哲最強，如果國民黨一條心，提名在地的魯明哲，即使民進黨派蕭美琴出戰，雙方有可能打成五五波。

黃暐瀚13日在政論節目《新聞大白話》中表示，當他聽到駐美代表蕭美琴要選桃園市長時，驚訝的程度跟前民進黨立委郭正亮是一樣的。人家是駐美代表，還是總統蔡英文的心頭肉，但是就因為她可以直接代表蔡總統，如果最後是蕭美琴回來參戰，代表桃園這一役，蔡英文和鄭文燦展現非贏不可的決心。

黃暐瀚接著表示，他專訪桃園市立委牛煦庭時，牛煦庭說，地方傳言，鄭文燦力勸駐美大使蕭美琴回桃園選市長。他還問了好幾位在桃園的市議員，不只是國民黨市議員，他們都說有聽過蕭美琴要參選桃園市長。鄭文燦勸得動蕭美琴嗎？如果連蔡總統都答應了，蕭美琴也願意回來，而且是選贏，蕭美琴回來當直轄市長的機率不是0。到時蕭美琴若回來參戰。這就是「純空降」了，這就要看國民黨人選強不強。

黃暐瀚認為，鄭運鵬不是不好、也不是不強，但是桃園有6個選區，鄭運鵬除了自己的選區，其他區好像走動沒那麼多，這要怎麼選？

至於國民黨人選，黃暐瀚表示，魯明哲最強，如果國民黨一條心，提名在地的魯明哲，即使民進黨派蕭美琴出戰，有可能打成五五波；但如果國民黨不團結，蕭美琴就可能會贏。黃暐瀚也指出，現在我們是點名魯明哲，但國民黨現任立委有3位，除了魯明哲外，還有呂玉玲、萬美玲。據他了解，這3位立委有做協調，認為大家要團結，加上桃園市議長邱奕勝，要組成「勝選方程式」，那就沒有空降的空間。目前看來，台北市議員羅智強若要出戰桃園，沒有空間，國民黨主席朱立倫可能也不會讓他去選。