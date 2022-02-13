運動品牌ASICS亞瑟士推出ASICS GEL-NIMBUS 24長跑挑戰賽，即起至2月20日至馬拉松世界報名，可於2月21日至3月13日累積跑步里程數，凡完成24km跑者，可獲得ASICS官網GEL-NIMBUS 24專屬200元商品折扣，及ASICS跑步背包10L抽獎資格；跑步里程累積至124km者，有機會抽中ASICS平織防潑水外套，及全新一代GEL-NIMBUS 24跑鞋。

ASICS GEL-NIMBUS 24承襲上一代系列的設計優點，並在鞋款外型、輕量化和緩震性能上精進，鞋身外型也貼近年輕消費者喜愛的流線外觀，並根據現代跑鞋輕量化的整體趨勢，進行全方位「瘦身」設計，首度採用以輕量緩震為特點的FLYTEFOAM BLAST+中底科技，讓GEL-NIMBUS 24較上一代整體彈力提升12%、重量減輕20%，大幅降低約20克。

GEL-NIMBUS 24根據現代跑鞋輕量化的整體趨勢進行瘦身，4980元。（ASICS提供）

而大底搭載的ASICS LITE RUBBER，相較一般橡膠外底，更加輕量兼具耐用性，並移除上一代外置後跟穩定片，將其嵌於後跟海綿當中，使鞋款視覺觀感更加輕巧。