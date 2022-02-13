加拿大杜倫自治區域一名婦人向警方報案，有入侵者試圖進入她家，不過，她將求助訊息誤傳給5000多公里外的英國杜倫市警察，所幸英警機靈連絡加拿大警方，成功救了婦人。

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國杜倫市（Durham）警隊9日下午收到線上求援通報，一名焦慮的婦人表示入侵者企圖進入她家，但這名婦人的家位於加拿大安大略省（Ontario）的杜倫。

婦人寫道：「我需要幫助，他（入侵者）要來了，他在屋裡。」接著婦人沒了音信。

接獲訊息的英國警員意識到婦人其實打算聯繫另一支杜倫警隊，於是將線路維持暢通，控制室的同仁則聯絡安大略省杜倫地區警察局的員警。

加拿大員警接著來到阿賈克斯鎮（Ajax）的事發現場，並在婦人屋內發現一名35歲男子。嫌疑人隨即逃走但在附近被圍困，他拒絕投降，與警方爭吵被電擊槍擊中。

在英國警方跨海收到求援訊息的約30分鐘後，嫌疑人遭逮捕，求救的婦人受傷並接受治療。

英國杜倫警隊控制室負責人亞瑟（Andrea Arthur）表示：「這是一起不尋常的事件，且是讓受害者感到萬分焦慮的情況，但團隊保持冷靜，並設法幫助加拿大同事快速、專業地化解情況。」

「如果我們可以協助營救處於緊急危險中的弱勢受害者，無論他們住在何處，我們都會盡所能提供幫助。」

「這次，我們很高興得知（嫌疑人）被捕，更重要的是，受害者已脫離險境並得到了她所需的協助。」