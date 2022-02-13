新加坡航空展即將登場，媒體今天搶先目睹飛行表演項目，除了星、美、印度及印尼派出軍機表演飛行特技，航太業兩大巨擘空中巴士、波音公司也派出大型客機帶來飛行秀。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）將於15日至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。主辦單位Experia Events董事總經理陸澤南今天在航展記者會表示，共有近600家來自逾39個國家及地區的廠商參展，預計吸引超過1萬3000人出席。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年航展規模較2020年縮水，參展廠商總數比上屆少了約1/3。這次主要以企業對企業的方式進行，不對一般民眾開放。

主辦單位表示，主要參展廠商包括空中巴士、波音、中國航空工業集團、貝爾德事隆公司（Bell Textron）、普惠（Pratt & Whitney）發動機公司、美國國防工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、新科工程（ST Engineering）等。

飛行特技表演是每次航展備受矚目的亮點之一，媒體今天搶先觀看各類軍機、民航機的飛行表演。

這次航展期間每天規劃有飛行表演，軍機、民航機輪番上陣，民眾可在線上直播觀賞。

地主國新加坡空軍將以一架F-16C戰機及2架AH-64D阿帕契攻擊直升機表演飛行特技；美軍將派出F-35B匿蹤戰機及B-52轟炸機帶來飛行表演。

印度空軍將派出本土研製的「光輝」輕型戰鬥機進行單機表演；印尼木星飛行表演隊則派出6架KT-1B教練機帶來特技表演。

在民航機方面，空中巴士及波音分別派出A350-1000、B777-9客機參與飛行表演。

陸澤南指出，印度「光輝」輕型戰鬥機及A350-1000、B777-9客機都是首度在新加坡航空展亮相。

此外，今年航展還包括航空CEO論壇及永續航空論壇等活動。

新加坡航空展是星國大型會展活動試行計畫的一環，活動允許較多人參與，但出席者每天都需做檢測，且所有出席者都必須事先登記、完整接種COVID-19疫苗，並遵守戴口罩、保持社交距離、在指定區域飲食等防疫措施。