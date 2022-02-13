中央氣象局表示，今(13日)晚起冷鋒報到、天氣驟變，今晚到明(14日)清晨，將有大雨襲台，尤其中部北部雨勢最明顯，明天周一白天起天氣明顯轉涼，預計周一至周二(15日) 元宵節清晨最冷，北部低溫將下探12度，清晨時沿海空曠地區或近山區有機會出現10至11度低溫。

一周天氣3段式變化​。(圖/氣象局)

午後全台變天！明冷空氣急凍11度 氣象局最新說明｜2022.02.13

明天(14日)鋒面通過後，緊接著東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉涼，雨勢將逐漸趨緩；上半天各地仍有降雨的機會，下半天剩北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，中南部平地轉為多雲；高溫除高屏及台東以外，其他地方都不到20度，北台灣甚至只有15度上下。

13至14日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二、周三(15日、16日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；整體水氣稍減，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。

周四(17日)東北季風或大陸冷氣團稍減弱，清晨天氣仍較涼，白天氣溫稍回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周五(18日)華南雲雨區東移影響，水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六(19日)東北季風增強或大陸冷氣團南下，下周日(20日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

21日至23日東北季風或大陸冷氣團持續影響，天氣偏冷；台灣附近水氣仍稍多，北部、中南部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲。