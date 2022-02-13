受到通貨膨脹數據持續攀高、俄烏危機壟罩等利空因素影響，美股近兩個交易日慘崩近千點，讓不少台股投資人心驚驚，擔心明天（14日）將受到拖累跟著重挫，此事也引起網友們熱烈討論，但不少人卻相當淡定，直說，「國安基金跟你各位的退休金在等著，安啦」、「台股都走自己的路，暴跌就是加碼。」

美股上周走勢疲弱，台股下周將受到衝擊，對此，法人指出，俄烏戰事雜音升高，加上升息與縮表的擔憂持續干擾股市，台股明（14日）開盤壓力大增，中小型股可能首當其衝，預料權值股有望成為穩盤要角。

PTT網友們紛紛留言表示，「元宵變盤」、「這種新聞越多越穩」、「壓力山大，週一塊陶」、「空軍起飛了，不然上星期很悶」、「我台股天下無敵，只有他嘎空的份，哪有空軍轟炸的可能」、「快跌，我都被洗掉了，還沒買回來。」

此外，有網友提到，國安基金與勞退基金等內資都虎視眈眈關注台股的走勢，很難出現大跌，「國安基金跟你各位的退休金在等著，安啦」、「學聰明囉，跟著國安基金一起進場」、「小心被自己的退休金嘎爆」、「每次這樣開盤空，盤中都尬得不要不要，不要再騙我了」、「國安基金護盤也只護GG，其他的自己保重啊。」