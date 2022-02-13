蔡英文總統「論文門」爭議一波未平一波又起，國民黨立委鄭正鈐9日與台大教授賀德芬在立院召開記者會，資深媒體人彭文正跨海視訊參加，共同指稱倫敦大學造假。對於論文門爭議為何國民黨強力介入的立委很少?前民進黨立委郭正亮表示，藍營對論文案沒有人比彭文正熟，且採集證據管道太少，如果講錯是很有可能被告的。

郭正亮近日上《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」探討「論文門」，他表示，日前倫敦大學官網登出一篇「蔡英文博士的學位是正確授予」聲明，對個人來說是很罕見的，而倫敦大學的聲明除非有人能證明造假或提告，否則外人真的很難吵下去。而按照邏輯上來說，沒有論文怎麼可能有學位?但倫敦大學就是證實蔡英文有學位，但論文卻又都找不到，這也是很奇怪，加上教育部又封存論文列為機密，這的確是會啟人疑竇。

郭正坦言，他個人認為，可能是蔡英文自己遺失了論文，所以現在變成兩造各說各話、各自提出有力證據的說法。郭正亮指出，自己是在美國取得博士學位的，畢業也需要繳交論文，學校會留存一份檔案保管，一般而言程序是如此。因此，這其中不排除倫敦大學有行政疏失，因而可能遺失了論文，但校方不便承認。

郭正亮也分析，論文門爭議國民黨強力介入的立委很少，原因可能是因為國外有標準可以檢視，有發揮空間，而對論文案沒有人比彭文正熟，彭文正、林環墻、賀德芬還挖掘多年蒐集事證，但都是學界的人，政界的人幾乎沒有，可能也與不熟論文案、採集證據管道太少有關，如果講錯是很有可能被告的，這不是開玩笑的。