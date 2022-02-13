民進黨市議員王世堅日前表示，蔣萬安要當暖男，不要是「軟男」，對此蔣萬安則笑稱，「世堅議員不是扶龍王嗎？」資深媒體人黃暐瀚回憶，2018年時大家在討論「王世堅現象」時，他發現被王世堅罵過的人都會官運亨通，就在節目中說王世堅是「扶龍王」，蔣萬安當時和自己在同一個節目，於是蔣萬安就記得王世堅的「扶龍王」綽號。

黃暐瀚13日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔣萬安目前要選市長，應該沒有人不知道，但他的策略就是沒有要宣布，而國民黨沒有初選，協調之後應該99%是他，但他不講，怕講了之後會被攻擊。

黃暐瀚回憶，2018年大家在討論「王世堅現象」，「我說堅哥是扶龍王」，因為看到王世堅罵了馬英九和柯文哲之後，罵得越兇，他們越往上高升，而當時王世堅在罵韓國瑜，因此自己就評估韓國瑜可能會當選，「扶龍王的綽號是這樣來的」。而蔣萬安也是同一個節目的來賓，就坐在自己旁邊，他就記得這件事情，所以蔣萬安會想「你在罵我，罵我罵到我就旺」，而這也是 蔣萬安第一次展現他的詼諧。

黃暐瀚認為，目前台北市長的選情對國民黨不見得有利，因為黃珊珊能搶到的票還是中間和淺藍偏多，搶不到深綠。2014年時民進黨沒候選人，所以綠營支持者幾乎都投給柯文智；2018年民進黨推派姚文智時，有20幾萬票就沒有投給柯文哲，現在沒有柯文哲，民進黨又會有候選人，黃珊珊能拿到的綠營選票就更少，變成就是由蔣和黃分中間選民與藍營選票，但現在藍白不但不能和，還翻臉了。