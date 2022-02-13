副總統賴清德今年1月27日出席宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，當時與賴互動的多國政要相繼確診，外界關切賴清德及特使團隔離檢疫狀況，總統府發言人張惇涵今晚表示，特使團全員於今天完成解除隔離前的PCR檢測，結果皆為陰性，預計自明（14）日凌晨解除隔離。賴清德也特別感謝近期以來各界的關心。

張惇涵表示，未來7天，賴副總統及總統府的特使團成員，將持續依照防疫規定，進行自主健康管理，並以居家辦公模式為原則進行，減少不必要的外出並避免群聚。而醫療團隊也將持續掌握賴副總統及特使團成員健康狀況。

賴清德在農曆年前出訪宏都拉斯，26日晚間與卡蕬楚總統在宏國首府會晤，27日在就職典禮中與各國政要互動，之前曾與賴清德有過雙邊會談的貝里斯總理布魯先紐丶宏都拉斯總統卡蕬楚等人都已陸續傳出確診。與賴清德在卡蕬楚就職典禮有過近距離交談的西班牙國王菲利佩六世，日前也確診新冠肺炎。