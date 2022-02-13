每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，這兩年因疫情影響無法出國，更讓武陵成為國內民眾的賞櫻首選。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，有住宿的民眾可以選在清晨早起賞櫻，斜照的陽光搭配深紅色的屋頂，讓櫻花的層次更為分明。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，特有品種「粉紅佳人」的數量最多，滿開時像極了棉花糖軟綿蓬鬆。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，可輕易拍出被粉紅櫻花包圍的幸福氛圍。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，通往文康館的櫻花步道沿著山勢而上，高聳的櫻花樹非常壯觀。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，天氣好時，在武陵農場內就可遠眺壯闊的雪山群峰。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，有民眾穿著和服，與滿山櫻花拍照留念。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，有民眾自備舞衣，在櫻花林前翩然起舞。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，由中谷向南谷、北谷兩側延伸長約3公里的櫻花步道，2.1萬株櫻花樹浪漫盛開，不同粉色的櫻花層層堆疊，令人驚艷。（黃世麒攝）

每年的武陵農場櫻花季都讓大批遊客趨之若鶩，茶園步道被整排的櫻花包圍，涼亭制高點也是賞櫻花、拍照打卡的熱門地點。（黃世麒攝）

四季分明的武陵農場，春天的櫻花季頗負盛名，每年都吸引大批遊客不遠千里上山賞花，再加上近兩年因新冠肺炎疫情，民眾無法到日本賞櫻，讓武陵農場成為民眾國內賞櫻首選。

受暖冬及雨水豐沛等因素影響，今年的武陵櫻花比往年提早半個月綻放，從農曆過年假期開始，不少遊客趁著管制措施尚未啟動前，提早湧入農場爭睹櫻花風采，入園人數節節攀升，2月11日當天更創下1.2萬人次，刷新10年來新高，也造成省道台7甲線及聯外道路一度壅塞8公里，從北部開車需耗時6個小時，足足比平常多了1倍的時間，仍擋不住遊客賞櫻熱潮。

武陵農場總共種植約2.1萬顆櫻花樹，有山櫻花、昭和櫻、吉野櫻、八重櫻、霧社櫻等10多個品種，其中，以日本櫻花和中國櫻桃雜交培育而成的「粉紅佳人」數量最多也最吸引人，是武陵農場才有的櫻花品種，盛開時的櫻花林從高空鳥瞰長達3公里，宛如一條櫻花河流。

今年的武陵櫻花季已從2月12日開跑，持續至2月28日止，農場規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，總量管制每日6000人，管制期間僅開放住宿、露營、登山且有提前申請通行證的遊客入山，其餘車輛一律禁止進入，一般民眾則可利用大眾運輸及賞櫻專車進行1日遊行程。