四季分明的武陵農場，春天的櫻花季頗負盛名，每年都吸引大批遊客不遠千里上山賞花，再加上近兩年因新冠肺炎疫情，民眾無法到日本賞櫻，讓武陵農場成為民眾國內賞櫻首選。
受暖冬及雨水豐沛等因素影響，今年的武陵櫻花比往年提早半個月綻放，從農曆過年假期開始，不少遊客趁著管制措施尚未啟動前，提早湧入農場爭睹櫻花風采，入園人數節節攀升，2月11日當天更創下1.2萬人次，刷新10年來新高，也造成省道台7甲線及聯外道路一度壅塞8公里，從北部開車需耗時6個小時，足足比平常多了1倍的時間，仍擋不住遊客賞櫻熱潮。
武陵農場總共種植約2.1萬顆櫻花樹，有山櫻花、昭和櫻、吉野櫻、八重櫻、霧社櫻等10多個品種，其中，以日本櫻花和中國櫻桃雜交培育而成的「粉紅佳人」數量最多也最吸引人，是武陵農場才有的櫻花品種，盛開時的櫻花林從高空鳥瞰長達3公里，宛如一條櫻花河流。
今年的武陵櫻花季已從2月12日開跑，持續至2月28日止，農場規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，總量管制每日6000人，管制期間僅開放住宿、露營、登山且有提前申請通行證的遊客入山，其餘車輛一律禁止進入，一般民眾則可利用大眾運輸及賞櫻專車進行1日遊行程。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。