受俄烏衝突恐一觸即發，通貨膨脹數據持續攀高等不安因素影響，上周美股表現疲弱，許多投資人擔心台股將受到衝擊，不過財政部次長阮清華喊話，若出現不理性下跌，國安基金會馬上因應，希望投資人不要太悲觀。此事引發網友們熱議，但許多人質疑台股頻創高，但國安基金仍有護盤打算，其實是為年底的九合一選舉做準備，「年底沒兩萬怎麼選，當然先端出雞精（基金）。」

ETtoday報導，國安基金緊盯國際情勢，阮清華表示，若真爆發戰爭，會馬上召開臨時委員會，但也要投資人不要太悲觀，同時國安基金也會密切觀察俄烏情勢與國際股市變化，若出現不理性下跌，會馬上因應。

PTT網友們紛紛留言表示，「國安基金是不是也意識到會大波動了」、「不然你以為每次狂V是誰搞的，絕對不是各位股版散戶」、「台股頻頻創高，到底為何還要護盤？」、「台股永遠不會跌」、「國安基金隨時要進來抄底的意思。」

此外，有人質疑，台股已在歷史高位，國安基金仍有意進場護盤的意義何在，「年底沒兩萬怎麼選，當然先端出雞精」、「選舉年，政府想拼20000點」、「萬八當然好好護盤，年底要期中選舉了」、「萬八還要護盤，真的不要笑死人」、「國安基金是這樣用的？要不要護到3萬點」、「贏得選舉，將來崩盤，倒楣的是散戶。」