美國新冠疫情緩和，民主黨要求同黨籍總統拜登，在計劃3月1日發表國情咨文演說時，宣布國家恢復正常狀態，因為11月進行國會期中選舉，民主黨擔心繼續執行防疫限制會引發民眾不滿而拖累選情。

許多共和黨執政的州一直反對戴口罩禁令和其他防疫限制，批評民主黨的防疫政策。但現在許多民主黨籍州長，也正取消包括強制戴口罩等防疫限制，不斷向白宮施壓要求宣布恢復正常狀態。

3月國情咨文被視為宣布國家走出疫情陰霾的關鍵時機，能在疫情消退下提高民眾士氣而增加選民認同，對正艱苦維持掌控國會的民主黨有利。

美國近期單日新增確診數持續大減，12日不到6萬人，跟高峰期單日破百萬起病例明顯好轉。但部份地區因重症而住院人數仍居高不下。

NBC在10日播放拜登專訪，對於是否加快放寬戴口罩禁令時，拜登說時機「可能尚未成熟」。他強調民眾對防疫限制愈來愈感到煩躁，是因為不斷出現的新冠變種病毒對美國人的精神造成深刻影響。

白宮發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）說，拜登和其執政團隊正跟主管機關和民間的公共衛生專家以及地方領袖，積極討論如何應付疫情在下一階段的發展。

在制定政策上，白宮持續聽從疾病管制預防中心（CDC）的指引。

目前CDC建議大家在學校和疫情嚴重地區的室內公共場所戴口罩。拜登12月延長執行戴口罩強制令，凡飛機、火車、公車等一律戴口罩，就是聽從CDC指引。

部份民主黨籍眾議員擔心拜登延長防疫相關限制令，讓他3月1日透過視訊方式，在空蕩的國會殿堂裡發表國情咨文演說，會令民眾繼續對疫情感到焦慮。他們反對執行防疫限制，認為應加強篩檢和鼓勵接種新冠疫苗來防疫。