沙國王儲轉讓4％ Saudi Aramco股權予PIF 20:002022/02/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯13日表示，王儲薩爾曼把價值近800億美元的4％國營石油公司Saudi Aramco股權，轉讓給主權財富基金「公共投資基金」（PIF），加強PIF財務健全度與並在中期內提高其信用評等。PIF是薩爾曼為沙國經濟轉型與令財政收入多元化的工具。 飛捷參與仁寶收購普達 將出售49.3％股權 MSCI微調中國A股成分股 新增9檔至500檔 #PIF #Saudi #Aramco #股權 #沙國王儲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金可-KY股權收購案 獲中國反壟斷局核准 08:302022/01/31 財經 沙國調升油價 布蘭特上看100美元 04:102022/02/08 財經要聞 晟德處分澳優持股 77億入袋 04:102022/02/07 產業特刊 飛捷子公司持有49.3％股權 將參與應賣 04:102022/02/11 產業．科技 特定股權交易列房地合一 小心細節 17:162022/01/26 財經 運動賽事回報率勝美股 私募股權去年投資額逾1兆美元 22:142022/02/07 財經 聯電掛牌36年市值增逾700倍 台積電超車稱冠台股 14:242022/02/06 財經 《電機股》寶佳握永彰逾4成股權 永大辭去董事 11:082022/01/25 財經 私募基金擴大投資運動市場 04:102022/02/08 全球財經 《金融》MSCI新增9檔中國A股成分 雙穩政策打底 09:092022/02/10 財經 1分鐘讀財經》航運三雄驚奇狂噴 內行曝這大咖出手了 08:242022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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