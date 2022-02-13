沙烏地阿拉伯13日表示，王儲薩爾曼把價值近800億美元的4％國營石油公司Saudi Aramco股權，轉讓給主權財富基金「公共投資基金」（PIF），加強PIF財務健全度與並在中期內提高其信用評等。PIF是薩爾曼為沙國經濟轉型與令財政收入多元化的工具。