新北市今新增一名個案19665為一名室內設計師，在新北市有許多足跡，北市衛生局也公布案19665近日可傳染期間2月8日至12日足跡，曾搭捷運至大安區餐廳用餐及商店購物；另2月12日至台北轉運站搭客運至台中，並於當日來回。
衛生局表示，案19665曾在2月8日到過大安區潮州街的UNCLE Vegan創意蔬食餐廳、悄悄好食永康店鋪、水準書局、AMOUTER戶外用品店；2月9日則到過Miacucina復興店；2月11日曾赴SOUL R.VEGAN CAFE靈魂餐廳，並曾搭乘捷運和客運。
新北市今新增一名個案19665為一名室內設計師，在新北市有許多足跡，北市衛生局也公布案19665近日可傳染期間2月8日至12日足跡，曾搭捷運至大安區餐廳用餐及商店購物；另2月12日至台北轉運站搭客運至台中，並於當日來回。
衛生局表示，案19665曾在2月8日到過大安區潮州街的UNCLE Vegan創意蔬食餐廳、悄悄好食永康店鋪、水準書局、AMOUTER戶外用品店；2月9日則到過Miacucina復興店；2月11日曾赴SOUL R.VEGAN CAFE靈魂餐廳，並曾搭乘捷運和客運。
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