台北市停車管理工程處年後公告新版收費草案，未來公有停車場和停車格，只要使用達9成以上，收費上限將視情況自60元以上，每小時一口氣向上調20元，至80元、100元不等，最高150元。此事也在網路上引發熱議，更有網友忍不住直言「搶錢嗎？」、「就是死要錢」。

台北市有250座公有停車場、5萬格路邊汽車位，但供不應求，柯文哲下令檢討費率提高停車周轉率。據台北市政府公報內容，未來公有停車場收費費率自治條例中，計時收費級距將從原先10元至60元的6個級距，調整成10個級距，新增每小時80元、100元、120元及150元。

停管處營運科長羅至浩解釋，修法目的是解決特定路段停車問題，避免收費達上限仍有佔用、排隊停等問題，倘若每小時僅增加10塊意義不大，才設計每半小時增加10塊，同時為減少法案修正頻率和提升施政彈性，才額外新增150元。

此事也在PTT上引發網友熱議，不少網友都感到十分傻眼，「搶錢嗎？以前郝市府路邊停車很多都免費」、「一小時150也太屌」、「公有150，私人停車場大概會漲到200/h」、「嘴上說的好聽，其實就是死要錢」、「幹嘛不停越久收費越高啊」、「市政府帶頭漲價是甚麼鬼？」更有網友直言，「柯P下台」、「柯文哲好意思喔」、「柯下台啦，只會漲價」。

不過，也有網友抱持不同的看法，「早該這麼做了」、「合理啊，台北市大眾運輸那麼方便」、「該漲就漲、不爽就走路啊」。