先前在冬奧女子大跳台項目中入手第一面金牌的18歲少女谷愛凌，一夕之間成為北京冬奧賽事最受矚目的新秀。小小年紀就能登人生之峰，是多少女孩、運動員，又或是藝人夢寐以求的目標。然而，大陸近期興起所謂「谷愛凌式焦慮」，多數人因為谷愛凌的成就感到自卑。就有網友跳出來呼籲，以谷愛凌的成就概括「成功女性代表」是一種誤導性公眾討論。

中美混血的谷愛凌繼承雙親優良基因，擁有姣好面貌、勻稱體態，除了運動員身分，同時斜槓發展為一名時裝模特兒。10日更在個人平台宣布自己將在下半年進入美國史丹佛大學(Stanford University)就讀的好消息，文武雙全的她，也使不少人欣羨，自己也想擁有如此開外掛的完美人生。

然而，大陸知名社群平台「小紅書」近期就興起了「谷愛凌式焦慮」的新名詞，摘下金牌後的谷愛凌承受來自四面八方的起底，論其背景、能力、聲望、顏質等等皆是萬眾矚目的焦點。大多數人將谷愛凌視為可依循的「女性領袖」，在大陸甚至連相關補教、留學機構也紛紛將谷愛凌當成模範樣板標榜複製「谷愛凌2.0」，作為另類行銷手法吸引顧客上門。

「谷愛凌式焦慮」讓大多數人陷入盲目地無力感，認為自己沒能像她擁有一樣的人生途徑，龐大的落差感佔據內心。一名小紅書用戶陳小雨菲菲就呼籲大家不要陷入「菁英主義」的泥淖，她提到:「當你聚焦在一個人過度的努力時，卻忽略背後存在社會階級的不平等。」谷愛凌的成功絕非偶然，除了自身的努力，谷愛凌也擁有別於普通人的菁英教育，該名網友進一步表示:「谷愛凌的故事更像是一個美國中產階級二代移民的成功故事。」警惕大家的同時，她也再次強調自己非常支持谷愛凌，認為她是一個相當優秀且勤奮，是一個值得效法的榜樣。