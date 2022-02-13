擁有美國公民身份的中國奧林匹克隊明星選手谷愛凌公民身份之謎仍在美國與中國兩地延燒。《美國之音》發表獨家消息稱，在谷愛凌獲得冬奧會金牌後，北京國際奧會組委會的網站Beijing2020.cn 與國際奧林匹克委員會網站Olympics.com 都刪除了與國籍或公民身份相互矛盾的訊息。

《美國之音》說，谷愛凌在獲得金牌的賽後記者會上迴避答覆記者有關她是否仍然是個美國公民的問題，這位18歲滑雪運動新星引發了外界對她公民身份的揣測。谷愛凌出生在舊金山，她的母親是移民美國的中國人，父親是美國人。2019年，谷愛凌在Instagram上宣布，她的體育生涯將從效忠美國轉向中國，但是她轉變身份的方式至今仍模糊不清。

報導說，根據奧林匹克憲章第41條的規定，谷愛凌必須是中國公民身份才能代表中國參賽。但是一個人要成功地歸化成中國公民，中國國籍法第8條規定，該人不能「保留外國國籍」。美國當局尚未就谷愛凌是否已經放棄美國公民身份發表置評。美國當局通常認為，這種決定屬於個人隱私。

不過近日谷愛凌國籍問題一直是美中社交媒體上的熱門話題。很多評論人士似乎沒有注意到北京冬奧會組委會的網站Beijing2020.cn有一個英文的谷愛凌簡歷，其中一段英文說：「2019年在她第一次在意大利獲得世界杯金牌後，她放棄了美國國籍，加入中國國籍，以便能在2022年北京冬奧會代表中國。」

《美國之音》星期三（2月9日）在網上瀏覽時發現，谷愛凌宣布放棄美國公民身份的信息仍然在她的介紹內容中。這說明，這個信息至少在網上已經存在一個星期。但是，星期四再看同一個網頁時，有關的段落已經改寫成：「2019年在她第一次在意大利獲得世界杯金牌後，她決定將代表中國參賽。」

同樣地，很多社交媒體用戶顯然也忽略了國際奧林匹克委員會網站Olympics.com在開幕後的頭幾天有關谷愛凌公民身份的自相矛盾的信息。媒體指出Olympics.com 網站都提到谷愛凌有「雙重國籍」，但是這項訊息也在周四從該網站的文章中消失。

《美國之音》為此發出電郵給北京奧組委和國際奧委會，詢問為什麼谷愛凌公民身份的信息在星期三或星期四的某個時間被從有關的網站刪除，但是都未獲得立即回覆。另外在Instagram上發信息給谷愛凌以及其體育和時裝代言管理公司，亦未沒有收到任何一方的回覆。

美國密蘇里大學聖路易斯分校（University of Missouri-St. Louis）人類學教授蘇珊．布勞內爾（Susan Brownell）表示，有關谷愛凌公民身份的相關訊息都很模糊，

她相信中國冬奧會組織者在谷愛凌和其他29名外國運動員公民身份上保持緘默的原因有二：1.無論是夏奧會還是冬奧會，中國隊從來沒有這麼多外國出生與成長的運動員，由於這是個敏感的政治問題，他們因此避而不談；2.中國審慎行事，盡量避免公開宣布可能給予谷愛凌或其他類似運動員罕見的國籍法例外情況，在他們沒有放棄雙重國籍時，就將他們歸化成中國公民。