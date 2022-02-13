台南市麻豆區培文國小學童至菜市場訪問賣鹹菜老闆至作鹹菜方法。（劉秀芬攝）

台南市麻豆市場賣鹹菜阿麗阿嬤家三代以前都在鹹菜巷醃鹹菜。（劉秀芬攝）

台南市麻豆區早年是製鹹菜的重鎮，仁愛路底還有一條鹹菜巷，10多年前麻豆製鹹菜產業沒落，附近的培文國小擔起傳承鹹菜產業歷史與文化重擔，保存早年的大鹹菜桶，更將鹹菜文化融入課程，小朋友寒假作業是研發鹹菜料理，還有小朋友主動訪問耆老，要幫麻豆鹹菜文化歷史拍紀錄片。

麻豆鹹菜產業10多年前開始沒落，麻豆市場賣鹹菜的陳阿嬤說，家裡三代都在鹹菜巷醃鹹菜，直到10多年前麻豆種芥菜的人愈來愈少，加上工人難請，老一輩的體力不堪負荷，才改批雲林等地醃製鹹菜來賣，鹹菜桶有的壞掉，木材當材火燒，也有古物藏家買去收藏。

培文國小10多年前得知鹹菜巷最後幾座鹹菜桶及將拆毀，在鄉親協助下，收購7座到校園裡保存，同時規畫鹹菜文化園區，將鹹菜文化融入課程。雖然鹹菜桶保存不易，目前只剩4座，仍是喜愛農村文化遊客到麻豆必訪地點。

培文國小多年來發展鹹菜鄉土文化教學，創造出「鹹菜超人」意象，自行編製教材，教導學生深入認識自己的社區，從一年級到六年級學生都要認識鹹菜家族、種植芥菜、踏查認識鹹菜巷、製作迷你鹹菜桶、醃製鹹菜、作鹹菜料理，希望培育學童成為小小解說員，推廣鹹菜文化。

培文國小四年級學童的寒假作業是製作鹹菜料理，陳柏璇、凃盈妤、陳彤綾3人將鹹菜融入蔬食料理中，並拍成製作教學影片，她們從作業過程中也對拍片產生興趣，陳柏璇、凃盈妤由家長帶著到菜市場訪問賣鹹菜攤位老闆，採訪他們鹹菜製作方法，以及早年麻豆鹹菜產業狀況。

陳柏璇家長表示，從小在麻豆長大，看著鹹菜產業逐漸式微，現在只剩培文國小可以看到大型的鹹菜桶，學校推出這樣的寒假作業，讓人感到窩心，也鼓勵孩子拍攝影片，希望透過影片的介紹，讓麻豆的鹹菜文化持續下去。