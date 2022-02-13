林宥嘉13日舉辦「XIANG YU YI YANG」個人線上演唱會，首唱創作新歌〈完，〉，唱出掉入深海裡，卻仍然抱有盼望的心情，歌詞從自身心境出發，讓林宥嘉演唱時格外有感觸，在錄製現場一度真情流露唱到哽咽。

林宥嘉在演出時，自剖內心，「這2、3年雖然我很努力，但在音樂上仍有未征服的難，是碰到了瓶頸，一度身體和心理都生病了」，他透過歌曲〈不完整的旋律〉說出自己心緒，在唱〈上愛唱的歌〉時，由林爸爸親自獻聲錄製閩南語口白，林宥嘉坦言之前遭逢家人健康上的失而復得，亦是想要藉歌曲梳理這段時間碰到的人生功課。

他邀來邀請9m88擔任嘉賓，合唱〈你朝我的方向走來〉、〈致姍姍來遲的你〉，他透露合作時像是回到《超級星光大道》和戰友一起準備表演的感覺，更打趣說：「如果我跟9m88一起合作去《超級星光大道》參賽，一定很過癮。」9m88則說收到合作邀約時很驚喜，看到林宥嘉出道至今對音樂依舊執著的熱情、總是謙卑沒有架子：「很享受能與Yoga一起唱歌的時間。」

林宥嘉與丁文琪（Kiki）婚後育有1兒1女，感情甜蜜，Kiki在IG曬出2人在6年前的合照，大方放閃，也熱情力挺：「雖然下午的演出是線上的，但我很確定他會帶給大家非常不一樣的感動。」更透露他們有了小孩以後，她常對林宥嘉身為爸爸的身分有諸多要求，但對於當歌手林宥嘉這件事，「我則是常常拜託他不要再要求自己了。」