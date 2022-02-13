去年我國本土新冠肺炎疫情爆發，台北市萬華的「阿公店」茶室群聚事件，也成主要傳播鏈之一，監察委員林國明、王麗珍調查指出，萬華「阿公店」是主要傳播鏈，台北市政府長期未能掌握實際家數，亟待檢討妥處，商業處態度消極也有待改善。

監委指出，北市政府長期未能掌握「阿公店」實際家數，以致去年5月中旬本土新冠肺炎疫情大規模爆發之際，第一時間公告暫停營業之萬華區茶室，萬華分局基於治安顧慮考量所列管之172家「阿公店」，且其範圍僅限於龍山地區。

監委表示，曾遭萬華分局查獲違規陪侍或性交易的業者，及確診者足跡所涉類似阿公店的營業場所，都因位在西門町地區，而沒有納入列管或暫停營業的範圍；此種作法是否有效圍堵疫情、疫情趨緩解封後對復業店家管理是否有闕漏，亟待台北市政府正視，並檢討妥處。

監委指出，北市政府因本土新冠肺炎疫情爆發且公告「阿公店」暫停營業，商業處始知172家中有2家業者未辦理商業登記；又「阿公店」歷來違法情事頻仍，然商業處除接獲通報或檢舉外，並不會主動進行稽查，管制措施流於被動，態度消極，有待改善。

監委提及，按斷絕營業所必須之水、電乃遏阻業者違規(法)經營最有效之方式，台北市政府依「台北市政府執行『正俗專案』停止及恢復供水電工作方案暨裁罰基準」對阿公店業者得施予斷水斷電，惟因業者有可能利用變更建築物使用人、所有權人等方式以規避斷水斷電之裁罰，爰現行機制對於已形成飲酒店聚落之「阿公店」恐未適足，亟待改善。