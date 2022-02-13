許多人上公共廁所時都會發現，馬桶坐墊前端缺了一塊，大部分人都不知道到底用意為何？還有人以為是為了保護男性的生理構造，不料正確用途曝光後，讓不少人意外，原來之前都會錯意了。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》PO照詢問，不懂為什麽很多公廁裡的馬桶座墊，前面都缺一個口？想知道這是幹嘛用的？從照片中可見，這種馬桶坐墊不只會在公廁看到，也常常出現在飛機上或高鐵上。

網友發文詢問，不懂馬桶座墊前面缺一個口是幹嘛用的？(圖/截自臉書爆廢公社)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「男生上大號怕碰到？」、「鳥會碰到，卡卡的」、「方便給類似黑人的身材使用的」、「坐下去的時候，蛋蛋有個凹槽可以放啊」、「大便才不會碰到」、「鳥架啦」、「省得大鵰卡到」，甚至還有人說「蓋子掉下來的時候才不會敲到」。

有內行人解答，其實這種U型設計是基於衛生考量，除了減少男性小便時尿液噴濺的機會，清潔人員也比較好清潔，並且相對於O型坐墊，U型座墊更能有效分擔使用者的體重，不容易出現裂痕或變形的問題，承重性較高；此外，U型設計還能讓女性在小解後，擦拭時更輕鬆省力。

正確用途曝光讓一堆人驚訝，原來以前都坐錯地方了，笑回「以為那是大鵰的歇息區」、「不是停雞坪？！」，也有網友忍不住吐槽「哪有那麼長」、「最好可以放，一般都懸空好嗎？」，還有人說「其實是放手機的地方」，網友的超歪樓留言讓一堆人笑翻。