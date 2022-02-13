110學年度高中籃球甲級聯賽男子組、女子組8強賽13日在新北市新莊體育館、板橋體育館兩地開打，男子組上季季軍光復高中本季首度迎戰隊史初次挑戰甲級舞台的錦和高中，光復陣中主力陳將双手前三節感覺冷，僅進帳8分，不過隊友多點開花，加上他在第4節找到手感連得17分，最終光復94比43大勝錦和，收下8強準決賽首勝。

陳將双此役進帳25分，其中第3節、第4節跨節連得20分，其中第4節三分外線曾連中3球，教頭陳定杰看到他找到手感後，為了保護他提前將他換下場休息。

除了陳將双，另一位主力張俊生也繳出14分、6籃板數據，鄭名斈14分、13籃板「雙十」，替補謝銘駿贊助14分，陳定杰指出，比賽中可以看到包括除了主打的陳將双、張俊生，鄭名斈、馮誠恩、謝銘駿也有一定水準，陣中高一球員也不只是來見習，讓大家看到光復本季不是只有「双生連線」。

陳定杰補充，8強賽階段給球隊的防守目標，是每場失分不要超過60，此役將錦和得分壓低在不到50分值得稱許，他期許光復在防守上建立像松山高中「綠色神盾」那樣的招牌，「進攻會出錯、防守不會，防守是絕對不能忽視的重點。」