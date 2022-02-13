太極門弟子兒童代表歡喜迎接虎年。（太極門提供／盧金足台中傳真）

防疫優先，太極門壬寅年新春茶敘《福虎賜福 迎向幸福 感恩有您》，13日改以線上直播，舉辦「良心防疫一起來」線上講座，呼籲實踐「三不五多六絕招」，疫情期間保護自己也保護他人。

太極門台中道館邀請太極門弟子、高雄國際航空站危害物災害搶救諮詢專家顧問劉明哲，以「良心防疫一起來」為題的線上講座。

劉明哲呼籲大家多實踐三不五多六絕招，保護自己也保護他人；「三不」為不緊張、不憂慮與不生氣，研究顯示當人們緊張、憂鬱、生氣時，都會損害免疫能力的保護，應保持關心但不宜太擔心。

「五多」是多洗手、多喝溫開水、多歡喜、多運動與多防範，適度運動、多歡喜與喝溫熱開水都能加速免疫機制啟動，關注疫情訊息多防範，則能避免自己與家人進入高風險汙染區。

此外，「六絕招」為勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離、避免觸碰眼睛口鼻、做好呼吸運動提升肺活量與維持正向思考。

全球當前正面臨戰爭、氣候變遷、疫情等多項嚴峻考驗，主持人思吟引以太極門掌門人洪道子博士的致詞：「良心是希望的燈塔，是人們在迷霧中唯一的指引。」提醒世人全民共同推動良心文化，守護未來。

太極門掌門人洪道子博士指出，今年是新冠疫情爆發後的第三年，疫情全面改變人類的生活，換個角度思考，疫情影響也帶給地球生態改變契機，看到大自然因為人類大規模的居家避疫，獲得喘息和復甦的空間，汙染降低的程度明顯可見，許多生物恢復生機。

太極門壬寅年新春茶敘《福虎賜福 迎向幸福 感恩有您》，今日以線上直播，包括台中市長盧秀燕、立法委員張廖萬堅、黃國書、許淑華、楊瓊瓔、黃秀芳、前交通部長林佳龍及中部各縣市議員、鄉鎮長、村里長及各界代表80餘位人紛以影片或墨寶，在開春之際祝福世人，盧秀燕特別透過以影片祝福世人「虎到福到，燕來春來福虎生豐送好運」。

台中市府社會局長彭懷真透過影片表達祝賀之意，他表示像太極門這麼好的團體，在造福社會的當中成為重要的動能，感謝太極門的師兄、師姊對台中市的貢獻，太極門台中道館即將滿卅週年，希望其和諧動能能幫台中市成為更幸福、更祥和的城市。