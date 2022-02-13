JKF女郎長瀨昆妮有全台最辣日文女老師稱號，更因為在直播天王連千毅身旁幫忙，以「連千毅愛徒」名號獲得高討論度，人氣迅速暴漲；長瀨昆妮不時會在社群上秀出好身材，近日把鮮花插在事業線裡，活變超性感人體花瓶，更說出露骨字句讓網友受不了了。

12日上午長瀨昆妮在臉書分享一張清涼照，畫面中她化了精緻的妝容，上半身只穿著白色蕾絲內衣，下半身則是合身牛仔褲，大方展現傲人上圍和結實線條的纖細蠻腰；特別的是，長瀨昆妮找到事業線新妙用，胸前插著兩朵玫瑰花，還大膽地說，「喜歡的東西都插這邊」，讓人看了臉紅心跳。

長瀨昆妮近日把鮮花插在事業線裡，活變超性感人體花瓶，更說出露骨字句讓網友受不了了。(圖/ 摘自長瀨昆妮/日文女神臉書)

平時就不吝嗇曬出前凸後翹好身材的長瀨昆妮，這次又讓網友瘋狂，紛紛驚呼「一早就這麼刺激，流鼻血了」、「胸前長花，也是一種藝術造型」、「真人花瓶的概念嗎」、「要夾緊喔」、「這個水蛇腰太讚了」、「喜歡這朵玫瑰花，更喜歡妳」。

網美長瀨昆妮不僅是日文老師，也是JKF女郎之一，更因為是「連千毅愛徒」人氣居高不下，有著深邃五官和F級火辣完美身材，讓她成為不少男粉絲夢寐以求的女神。