韓國古裝劇《衣袖紅鑲邊》掀起追劇熱潮，台灣播出平台friDay影音特別在13日舉辦《衣袖紅鑲邊-瞬間即永恆》線上見面會，邀請主演群李俊昊、李世榮、姜勳跨海與台灣粉絲暢聊拍攝秘辛，總計破3萬人次觀看，最大同時在線高達1.3萬人，3人一開頭就先超有誠意地以中文一一向大家打招呼和拜年，李俊昊更不忘用中文隔空撩粉，甜喊：「你們想我了嗎？我非常想你們。」

李俊昊飾演的朝鮮正祖「李祘」和李世榮飾演的宮女「成德任」間的淒美虐戀，讓觀眾哭斷腸，李世榮表示，劇中真的有非常多令人想哭的場面，尤其是大結局，她在看書和劇本，讀到「瞬間成為永恒」這句台詞時，都忍不住流下了眼淚，在與俊昊對戲的過程中，也是一直努力忍著淚拍完，俊昊也坦言該集是在家中和4隻貓邊哭邊看完的。而劇中德任甚至沒有親口對正祖說過「愛慕你」，李世榮今在現場也德任上身，看著李俊昊說「殿下，其實臣妾也愛慕著您」，李俊昊聽完後也害羞地笑了，滿足劇迷們的遺憾。

李俊昊隔空用中文甜喊想念台灣粉絲。（friDay影音提供）

李俊昊被問及是否有「我看了也覺得自己很帥」的場面，李世榮一聽到問題便笑虧：「不是每個瞬間都是嗎？」李俊昊也羞認「確實覺得自己帥氣的場面很多，不然就很難投入在劇情中嘛」，並表示如果硬要選出1個的話，應該就是引起觀眾熱烈討論的「沐浴戲」了，因為是身體也很帥氣的一幕，為了露出結實腹肌，事前做了非常多的努力，不過他也提到是個非常冷靜看待自己的人，雖然鏡子就在床邊，但是拿來時時刻刻檢測自己的體態，不是用來自戀地照著鏡子然後擺出致命表情，「就是每天早上起床會站上體重機和照全身鏡，看看自己今天是否變胖還是變瘦了」。

李世榮俏皮對台灣粉絲比愛心。（friDay影音提供）

他們也為了讓台粉得到拍立得，在遊戲環節中展現超強勝負慾，甚至還為了答對使出各種小手段，寵粉的李俊昊甚至想幫台灣粉絲再多謀福利，表示「才3個名額嗎？不是台灣所有的粉絲喔，我聽說他們真的很愛《衣袖紅鑲邊》欸」。《衣袖》雖然已在上月播畢，不過自上架播映日至今總收視人數一直是friDay影音上的冠軍，點閱數為其他戲劇2倍以上，平均每人觀看分鐘數為其他戲劇的1.8倍以上。最後，3人皆表示很感謝台灣粉絲對該劇的喜愛和支持，這次很可惜沒辦法直接來台灣跟大家面對面互動，也希望疫情結束後能盡快來台灣與粉絲見面。