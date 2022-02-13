國民黨立委葉毓蘭在臉書上爆，為監督政府防疫法制，向行政機關索取相關資料，不料卻遭承辦官員到自己的臉書粉專留言，無端指控辦公室助理假借公權力，幫別人寫論文找資料，淪為公器私用，痛批這種不負責任的作法，難怪會漠視小老百姓因為疫情的損失和受限，任由倒店潮、停業潮不斷蔓延。

葉毓蘭指出，小老百姓常常要做生意、辦活動，洽詢許多行政部門完整、正確的防疫規定及依據，都得到不一的回復，讓人無所適從，近日法院也有判決認定政府通知書面意思不夠明確，撤銷防疫裁罰的事件。因此她行文給行政院，要求完整盤點因防疫規定爭議的行政爭訟中，政府被判違法的案件。

葉毓蘭認為，中央疫情指揮中心時而說一切都尊重地方，時而要求地方與中央必須步調一致，早已讓人民對防疫規定誰說了算，無所適從。她質問這種法制上的矛盾，不是本來就是衛政機關法制單位要隨時掌握、瞭解的嗎？不論是否向行政機關索取相關資料，對於因防疫爭議在行政爭訟中，法院判決政府敗訴的案件，不是本來就該掌握、檢討嗎？

她說，這名官員是衛政機關的法制主管。行政機關面對國會監督，無論是質詢、公聽會、審預算、索取資料，提供資料都是法律規定的義務，110年9月30日立法院司委會防疫法制公聽會，衛福部和法務部代表都承諾防疫法制不足的部分，該修法就修法，但卻口惠不實，沒有後續動作，即使在審查111年度中央政府預算期間，我也提案要求研修法律，到現在仍未有具體進度、規劃。

葉毓蘭指出，只好在春節連假結束後，要求行政院和司法院將指揮中心成立以來，涉及防疫規定的行政爭訟、訴願，政府敗訴或處分無理由的案件都整理出來，藉此督促實現政府對國會的承諾。

至於這名主責防疫部門的法制官員的指控，葉毓蘭引源《公務員服務法第 4 條第 2 項》，「公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話」，直言如果行政官員對於她的索資有任何的意見，都可以透由正常管道溝通、協調，但是現在的官員卻淪為體制外的批判，質疑這樣無法助於國家政策的推動。

葉毓蘭直言，那名官員先是留言道歉，但卻對扭曲索資實際內容的部分隻字不提，後續乾脆直接刪除留言，讓留言直接消失。就算事後刪文，不實言論對她的名譽的傷害已經造成，仍有相關法律責任，法制人員怎麼會不瞭解？

葉毓蘭痛批，政府藐視國會的劣跡斑斑，諸如之前國防部李常次說立委質詢「有政治目的」不必回答、或華視前莊總經理威脅立委，預算提案不撤就開記者會批判，都顯示出政府不尊重國會監督，制度上更該加以檢討、強化。這樣藐視國會監督的惡例，再添一樁，政府又憑甚麼天天自豪以民主防疫自居呢？