藝人吳奇隆近年將演藝重心放在大陸，和劉詩詩婚後育有一子，儘管51歲仍維持地很有型，給外界好老公、好爸爸的形象，可最近他登上大陸綜藝節目，卻被發現似乎中年發福，整個人腫了一大圈，意外掀起熱議。

陸綜《超有趣滑雪大會》為了宣傳北京冬奧，邀請一票明星黃明昊、虞書欣、張繼科等人組成超滑家族，他們得實際到雪地完成指定任務，最新一集加入吳奇隆和Angelababy（楊穎），兩人受訪時都表示有滑過雪，但吳奇隆坦言已經16年沒滑，因此很緊張，可其實一上場，吳奇隆就展現高超技巧，讓眾人驚嘆他實力根本還很強。

吳奇隆遭指胖到沒脖子，但也有人覺得是拍攝角度問題。（圖／翻攝自微博）

不過，雖然吳奇隆滑雪技術厲害，但他受訪畫面一播出，不少人發現男神的臉圓了一些，冒出雙下巴，甚至幾乎看不到脖子，還被港媒形容「變大叔」、「崩壞」、「幸福肥」，和過去帥氣模樣有點落差，不過也有許多人替他喊屈，覺得應是拍攝角度的關係，才把男神拍胖了。

吳奇隆當年和蘇有朋、陳志朋組成「小虎隊」出道風靡一時，「乖乖虎」蘇有朋日前為北京冬奧獻唱主題曲〈一起向未來〉，在MV露臉才被說發福認不出，未料「霹靂虎」吳奇隆現也被指崩壞，可許多網友認為分別為48歲、51歲的兩人，能維持如此狀況已算不錯，是另一種成熟的魅力。