年底登場的台北市長選戰，各政黨會派誰出馬角逐市長大位，一直都是備受關注的話題。《美麗島電子報》董事長吳子嘉被網友問到，民進黨台北市議員王世堅是否也可以出來參選市長時表示，如果有一天王世堅能參選市長，代表台灣的民主進步了、民進黨進步了，他更盛讚王世堅是「台灣唯一真正的男人」。

吳子嘉13日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》當中，評論與分析台北市長選戰等時事議題時，有網友向吳子嘉提問，「堅哥呢？王世堅也可以出來選市長嗎？」

吳子嘉表示，憑良心講，如果哪天王世堅可以選市長，「表示台灣的民主進步了、民進黨進步了」。光看王世堅的風骨，「他對他的女朋友到現在為止，多少年了？我忘記了，十幾年了，不離不棄，堅哥夠帶種吧！這種男人找不到，堅哥是台灣唯一真正男人」。

此外，在去年3月時，民進黨立委高嘉瑜就曾在黨務會談上建議，在2022年的台北市長選舉中，若衛福部長陳時中沒有意願，那民進黨就應該派出奇兵，由王世堅出馬應戰。不過，主持會議的黨主席、總統蔡英文僅點頭，沒有多做表示。

對此，當時王世堅表示，自己被高嘉瑜的說法嚇了一跳，並指高嘉瑜最近比較少唱歌，開始「練肖話」，不過謝謝她。同時，王世堅還透露，前立委蔡啟芳、立委蔡易餘以及地方鄉親也都鼓勵他去參選台北市長。