摩根士丹利證券指出，農曆年後大陸智慧機客戶需求不振，對宏捷科（8086）形成強力營運逆風，降評至「劣於大盤」、推測合理股價砍至103元。

外資提出，宏捷科大陸智慧機客戶的PA庫存在農曆年後仍極為充裕，高達三至五個月水位；大陸重要PA廠商唯捷創芯則表明，庫存滿溢狀況將會延續到下半年。美系外資進一步研判，庫存過剩恐導致宏捷科上半年營收大減三成，尤其考量宏捷科上半年產能增加約二成，研判其整體產能利用率會掉到僅剩五成水準。

隨宏捷科開始認列設備裝機後的折舊費用，折舊費用可能年增50％，大摩考量客戶手握充足庫存，推斷客戶可能開始要求降價，宏捷科正在喪失定價能力，市況轉為買方市場，宏捷科2022年營收想較2021年成長，難度頗高，更直言市場目前太過低估宏捷科上半年面臨的營運逆風，以及去槓桿化造成的負面衝擊；外資估算，宏捷科2022年每股純益3.46元，比2021年的4.21元大幅衰退18％。

匯豐證券日前也降評宏捷科「中立」，認為隨競爭趨於激烈，宏捷科在低階Wi-Fi與智慧機業務市占將下降，加上Wi-Fi系統級晶片（SoC）復甦慢於預期、Skyworks委外代工成長受阻，對前景持保守態度。