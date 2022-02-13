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嘉義1名女子，不滿男友長期去色情按摩店消費，便氣到報警檢舉。甚至女子一走進店裡就失控大吼男友在「開查某」，被抓包的男子也坦承從事色情交易。嘉義警方依妨害風化罪將業者送辦，女店員及男顧客，也被依違反社會秩序維護法裁罰。

嘉義1名女子不滿男友常常去按摩店消費，便跟蹤男友並報警抓人。女子向員警表示男朋友在店內「開查某」，說自己就是報案人，果真員警在包廂內發現一名男子，而男子見到警方上門，也慌張承認自己有從事色情交易，在旁的報案女子則持續失控開嗆：「看你們裡面全部都是做黑的啦」、「一見面，你給拎北開查某」。

而該報案女子在按摩店內拿著手機錄影蒐證，還引起按摩店員工的憤怒，對方一度想伸手拍掉女子的手機，最後員警通知警網加派人力，才順利將3人帶回警局作筆錄。

嘉義警方指出，員警到場調查後發現，確實有男客與女店員在包廂內，與報案人所指稱的情節相符，經由相關人等的指證與認罪，以及現場查扣的相關證物，訊後預計將業者依妨害風化罪送辦，而男客與女店員則依違反社會秩序維護法裁罰。