總統蔡英文「論文門」爭議，倫敦大學日前一篇為蔡英文背書的聲明，資深媒體人彭文正曾指出，在台灣引用最早的源頭，並不是中央社，也非任何媒體，第一時間丟出訊息的竟然是PTT的一篇貼文「倫敦大學：蔡英文博士的學位是正確授予」。彭文正13日在節目中不禁質疑表示，這會不會太神奇了，根本是台灣的大外宣。

彭文正13日在網路直播節目《政經關不了》中指出，2022年2月3日，讓英粉high翻天的倫敦大學官方聲明，被踢爆這則全球獨家新聞，竟然在PTT的討論區，倫敦大學的官網貼出該聲明的時間，居然比PTT拿到聲明的時間還晚，這會不會太神奇了。再看一次，這根本是台灣的大外宣。

彭文正接著表示，台灣為何有辦法把這件事在英國方搞定，他不得而知。不過他質疑，2019年6月份，台灣的國安團隊就已經駐進英國的倫敦大學；當時留美博士劉重義曾到英國倫敦大學的婦女圖書館，企圖去看蔡英文的論文，結果，有一位號稱圖書館員的台灣鄉親，走出來接待劉重義。彭文正質疑，國安團隊對關注論文門者的特性，掌握得非常清楚。

彭文正懷疑，從這件事來看，2019年6月，國安團隊就已經在倫敦這個地方布局，即使2022年也未撤兵，反而集結更大的兵力在這兒，所以2022年2月3日會出現這則聲明，甚至在PTT出現的時間，比在英國倫敦大學官網出現的時間還早，也就不意外了。