16日北韓即將迎來金正日的冥誕「光明星節」，依照慣例，當局會在區內街道兩側擺滿鮮紅色的「金正日花」，以紀念這位昔日偉大的領導人。然而，據消息人士透露，由於溫室溫度控制出現異常，最後花匠未能及時交出整批植栽，當局以怠忽職守為由，將他送往勞改營判半年懲處。

根據「每日北韓」(Daily NK)報導，該名50多歲韓姓花匠在北韓兩江省北部一處經營植物園，上個月收到任務，被任命為最高領導人金正日的冥誕之日準備兩種花卉，紅色秋海棠「金正日花」以及紫紅色蘭花「金日成花」。報導指出，現正值日照較短的冬季，更需要留意在溫室栽種秋海棠的溫度與濕度，不過當局似乎忽略穩定柴火供應，導致室溫過低，花兒不慎枯萎。

消息人士指出:「由於北韓政府全力投入防疫工作，長時間的鎖國政策導致經濟下滑，人民生活過得越來越拮据。」該名韓姓花匠曾試圖向上級解釋，但不幸的是並未獲得諒解，還被判處六個月的勞改。此次重大過失也連帶殃及園區內員工，同樣下放勞改營待3個月。

對於北韓來說，前最高領導人金正日的冥誕是最重要的節日之一，當局尚未表明計劃在當天舉行哪些活動。去年(2021)為金正日逝世十週年，北韓境內進行為期11天的悼念，當局禁止人民說笑、飲酒等表現任何歡愉的氣氛。