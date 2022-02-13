被網友尊稱「貝爺」的英國冒險家貝爾‧格里爾斯(Bear Grylls)與英國皇家海軍陸戰隊(Royal Marines)，一起參加了在挪威北部進行北極戰爭演習的破冰演習。

現年47歲的格里爾斯，因為電視節目「荒野求生秘技」(Man vs. Wild)而聲名大躁，節目非常受歡迎，從2006年開始，錄製到2011年才結束。即使在節目結束後多年，「貝爺」仍然樂於挑戰自己，於是他參加皇家海軍陸戰隊在今年的北極「破冰演習」，其間他和其他年輕的陸戰隊員進行相同的訓練，比如被丟入冰冷的海水中，以測試對冰凍海水的忍受力。

「貝爺」對軍旅生活並不陌生，事實上他在1994~1997年間，加入了外號「藝術家槍兵團」的21空降特種部隊(21 SAS)，之後因傷退伍。2004年，「貝爺」被授予皇家海軍預備役中尉榮譽軍銜、2013年，被授予皇家海軍陸戰隊預備役榮譽中校。2021年6月晉升為名譽上校。

與其他陸戰隊員同住的格里爾斯(右二)。(圖/Royal Navy)

「貝爺」說：「與突擊隊員一起生活，總是令我感到活力十足，看到他們在如此具有挑戰性的條件下，展示他們專業的冬季生存戰鬥技能。對於年輕的海軍陸戰隊員來說，來到北極是一次如此奇妙的體驗，如果他們能在這裡行動，那麼他們就可以世界任何地方行動。」

這場「耐寒演習」(Exercise Cold Response)是英國皇家海軍與其他28個北約國家共同參與，其中英國新銳航空母艦「威爾斯親王號」(HMS Prince of Wales ,R09)擔任指揮艦。皇家海軍在一份聲明說，「每年冬天，皇家海軍陸戰隊都會前往高緯度地區，在挪威北部崎嶇的海岸和無情的山脈中進行生存、移動和戰鬥訓練。突擊隊將面臨冰凍的山脈、北極圈的峽灣，這是人類已知的最惡劣的環境之一，一年中有兩個月面臨太陽不會升起的長夜，氣溫可以驟降至零下35度以下。」

「貝爺」表示，「儘管過程非常艱苦，但能和這些突擊隊員一起完成各種挑戰後，大家仍保持樂觀與幽默，周圍都是笑容。對我來說，這就是皇家海軍陸戰隊的精神。」