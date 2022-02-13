俄羅斯、烏克蘭對峙局勢升溫，外交部長吳釗燮11日接受印度媒體「CNN-News18」視訊專訪表示，預測中國大陸會趁機對台灣發動攻擊；而總統府卻表示，台灣其實與烏克蘭不同，有錯假訊息影響台灣社會民心士氣。資深媒體人吳子嘉認為，吳釗燮荒謬至極，故意嚇台灣人。

吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播節目中表示，吳釗燮講了很奇怪的話，吳釗燮認為，烏克蘭情勢緊張，這個有可能會牽動民主與威權力量在印太地區的競爭，台灣正密切關注中國大陸是否趁民主國家忙於應付東歐局勢之際，對台發動攻擊。吳子嘉酸說，他是天才，預測對台灣發動攻擊這種事情，最有權威的是國防部發表的言論。吳釗燮荒謬至極，怎麼突然間接受印度媒體訪問去講這種話。

吳子嘉接著表示，烏克蘭和台灣有一個非常大的差異。光是白俄羅斯攻進烏克蘭，一天就可以把烏克蘭佔領，以前德軍坦克一天就可以攻下烏克蘭。吳子嘉批評說，吳釗燮胡說八道，這跟威權一點關係都沒有。台灣是個島，有個天險就是台灣海峽，吳釗燮故意嚇台灣人，可能他發現美國人故意在火上加油，就幫美國敲鑼打鼓，可是吳釗燮人微言輕。

吳子嘉指出，總統府發言人張惇涵的聲明就表示，台灣其實和烏克蘭不同，近期也發現相當的錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣；政府各單位會持續強化錯假訊息的澄清，請社會各界注意政府相關部門所提供的正確訊息，避免受到錯假訊息誤導，避免以訛傳訛。