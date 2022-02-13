為感謝民眾在四大公投時鼎力相助，國民黨台北市議員羅智強展開400公里徒步謝票，而羅智強在年底選戰中，會投入哪個地區的選舉，也成為各界關注的焦點。臉書粉專「我+1」發起網路投票，詢問網友意見，結果顯示，最多網友認為羅智強應該參選桃園市長，而這個投票也釣出羅智強本人回應。

臉書粉專「我+1」13日在臉書社團「支持羅智強選桃園市長」以「請問您認為羅智強應該選哪裡的市長？」為題，發起網路投票，截至13日晚間10點，結果顯示，投「桃園市長」的有5051票、投「高雄市長」的有893票、投「台北市長」的有426票、投「基隆市長」的有93票。

另外，投「桃園、新竹」的有55票、投「嘉義縣長」的有15票、投「苗栗縣」的有10票、投「參選立委」的有2票、投「都可以」的有29票。而這份民調也釣出羅智強留言回應，「我該選台北、桃園、高雄？有趣的投票，我還真想知道大家怎麼想的？」

此外， 對於日前國民黨中常會通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，羅智強表示贊同。羅智強認為，國民黨現在眼光看待未來選舉有一個關鍵字就是「無」，意思就是不要把國民黨放在中心的位置上，因為現在台灣只有執政、在野的分別，國民黨要把所有在野者都視為共同的朋友，應該要去思考在不同選區結合更多力量，他個人對於國民黨提名的建議是，可以從在野黨的中心來去做思考。