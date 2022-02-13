連恩尼遜主演《黑光行動》全片皆在澳洲取景。（威視提供）

由《鋼鐵英雄》監製攜手《會計師》監製馬克威廉斯（Mark Williams）自編自導的動作鉅片《黑光行動》，斥資4300萬美金（約13億台幣）打造，劇情設定在美國華盛頓特區，但全片皆在澳洲取景拍攝，為了使片中的飛車追逐場景更具有戲劇張力，劇組更是直接拉到澳洲首都「坎培拉」進行封街拍攝。

此場景讓劇組費盡苦心，除了將坎培拉徹底「改頭換面」，打造成華盛頓特區市景外，更是不惜成本，不僅從美國引進左駕的高級跑車與汽車，還動用到「超巨型垃圾車」在市區極速狂飆，甚至直接90度翻覆等震撼場面，如此浩大的封街拍攝，更是讓現場圍觀民眾驚呆，而從幕後花絮中也可看到緊湊刺激的追逐戲碼，讓人看了血脈賁張，更是期待正片的精采追逐。

除了大場面的飛車追逐外，動作特技也不容小覷，劇組邀請到與連恩尼遜（Liam Neeson）合作超過20年的馬克凡斯洛（Mark Vanselow）擔任本片特技指導與連恩尼遜的御用替身，有著絕佳默契的2人，共同為電影量身打造出精彩的動作設計，連恩尼遜表示：「電影中有很棒的動作場景，是來自角色之間發生的事情，並不是無端的暴力與動作。」

除了馬克外，劇組更找來了曾參與《瘋狂麥斯：憤怒道》、《自殺突擊隊：集結》等動作鉅片的「澳洲特技傳奇」蓋伊諾里斯與理查諾頓擔任本片特技導演與武術指導，實力堅強的特技團隊讓連恩尼遜力讚：「動作場面非常刺激，觀眾一定會喜歡！」電影將於2月25日在台上映。