農曆正月十五元宵，元宇宙NFT在台灣出動！奧丁丁NFT交易平台（OwlTing NFT Marketplace）與全台最大財神廟北港武德宮、米珞安影業、刺青師彫壬攜手合作，開賣《黑虎將軍－HOYA TIGER》限量NFT，另贈北港武德宮代補財庫服務，提供民眾線上線下雙重開運補財庫體驗。奧丁丁表示，買家還將獲隨機空投，兌換客製化刺青服務，市值逾萬元。

傳統文化結合NFT的收藏，在台灣可能會從上萬家的宮廟和民間信仰，衍生出市場潛力。奧丁丁NFT交易平台上架的《黑虎將軍－HOYA TIGER》24款限量NFT，透過ERC-721形式發行，團隊親自前往雲林北港武德宮，經擲筊請示黑虎大將軍同意將神祇圖像供發想使用。

北港武德宮主任委員、有金融背景的林安樂分享，北港武德宮致力為傳統信仰賦予創新活力，近年來除了開發許多周邊文創與設計師作品，也透過多元合作曝光，作為傳播信仰及宣傳推廣管道之一。

奧丁丁表示，北港武德宮主神為五路武財神，刺青師彫壬Horiren以電繪形式，融合台式美學創作推出「招財虎」、「喬事虎」、「平安虎」、「防疫虎」NFT圖像，呼應黑虎將軍本身咬財、趨吉避凶、保平安、驅逐疫病的主要職能，同時加入金元寶、平安符、珍珠奶茶、防疫酒精等台灣特色元素與時事議題，極具收藏價值與文化意涵。

奧丁丁集團商務長王剛和表示，著眼於台灣民間信仰以數位藝術形式表現的無限可能，《神遊島嶼》台灣神祇NFT也將於第二季上線，期待突破地域限制，使藝術創作以數位形式在元宇宙永恆保存。