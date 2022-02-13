隨著北京冬奧在中美戰略競爭的氣氛中受到愈來愈多的關注，外媒對冬奧項目的報導也罕見地增加，但其中多數與賽事本身無關，報導最多的還是與政治相關話題。一向標榜自由派立場的《紐約時報》日前發表文章稱「美國各地冰場和比賽中，亞裔比例明顯高於其他族裔」，卻在網上引發眾怒，認為這篇評論有種族歧視之嫌，網民留言嘲諷「白人比例過高怎麼沒見你們報導過？」

《紐時》於2月10日一篇報導中指出，在連續2屆冬奧會代表美國參加單人比賽的6名花式滑冰選手中，有四名是亞裔美國人。而在美國，大眾通常不會把亞裔與體育運動聯繫在一起，但花式滑冰現在顯然是一項亞裔美國人的運動。亞裔約佔美國人口的7%，但在美國各地的冰場和比賽中，亞裔的比例明顯高於其他族裔。

文章說，亞裔改變了這項直到1990年代幾乎都屬於白人的運動。他們在比賽中注入了來自亞裔傳統的音樂，加強了可以鞏固他們在這項運動中地位的人才輸送渠道，在對反亞裔暴力感到焦慮的氣氛中，他們克服社交媒體上的仇恨，堅持表達他們自己的根源。

這番言論引發一些美國網民不滿，認為報有種族歧視嫌疑，「比例明顯更高的說法詞很有意思，意思是『亞洲人太多了』嗎？」「白人比例過高時，也沒見你們報導過」。

《紐約時報》指出，此次參加北京冬奧花式滑冰比賽的6名選手名單中，有4名是華裔選手，分別是陳楷雯(Karen Chen)、劉美賢(Alysa Liu)、陳巍(Nathan Chen)和周知方(Vincent Zhou)。另外，參加冰舞項目的美國選手麥迪森．喬克，她的父親則是一名夏威夷華裔。

該文分析亞裔在花式滑冰佔有絕對優勢的原因稱，有人認為亞裔選手在美國花式滑冰表現更佳主要得益於他們纖細瘦小的身形或者他們父母的嚴格要求，這些觀點被部分亞裔所認同。但專家直言這是刻板印象，在花式滑冰的比賽中，每個人種都有取得成功的身體條件，各種條件都使亞裔成功的因素。

報導還說，「花式滑冰是一項昂貴的運動，而東亞人作為一個移民群體，他們在美國擁有最高的平均家庭收入。」

網民留言回應稱，「作者最好不要再寫關於種族和文化的報導了，選另一個主題吧！這麼說太惡劣了。」「從來沒見你說過白人比例過高」、「因為亞裔擅長滑冰和其他運動而憎恨他們是一種嚴重的種族主義」。