冬天不用開冷氣，通常電費都比夏天便宜，不過有一名網友表示，收到2月繳費通知單，一看金額當場傻眼，應繳總金額竟高達8352元，讓她崩潰直呼「是我繳過最貴的電費」，有過來人點出關鍵原因，急勸只要多一個動作，電費可以從8千降到8百。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》PO出她的2月電費帳單表示，這是她繳過最貴的電費，從帳單中可見，應繳總金額竟高達8352元，原PO坦承平常電暖器都開著，猜想應該是這個原因導致電費飆高。

網友PO出2月電費繳費通知單，應繳總金額竟高達8352元。(圖/截自臉書爆廢公社)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「夏天才有這種數字」、「電暖器超貴的，我之前開到被電費嚇到」、「比冷氣更秏電」、「我家冬天開2台電暖器比夏天開三台冷氣的費用貴很多」。

有過來人表示，「我是用變頻冷暖器，電費沒那麼嚇人」、「林口很濕冷，變頻暖氣幾乎24小時開著給貓吹，電費1300多」、「變頻冷暖是最省錢的」、「我也是回家都開變頻暖氣，電費800多」。

有內行人分析，電暖器的功率比冷氣更大，因此暖氣比冷氣更耗電，建議換成兩用的變頻冷暖氣可以省不少電，有人說「很久以前開電風扇型的暖氣快1萬，開變頻冷暖的才3千多塊」、「2個房間暖氣幾乎每天都開著也才1200」，甚至有人說，變頻冷暖氣24小時全年無休定在20度，夏天電費1700元，冬天只要800元。